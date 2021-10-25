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В центре Москвы росгвардейцы спасли мужчину, упавшего в реку при попытке достать паспорт

Мужчину доставили в одну из городских больниц

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Москве спасли мужчину, который при попытке достать свой паспорт упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве спасли мужчину, который упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста. Человека, который не мог самостоятельно выбраться из холодной воды, автопатруль Росгвардии заметил ранним утром. Сообщив о происшествии в экстренные службы, стражи правопорядка поспешили на выручку мужчине и вытащили его на набережную с помощью буксировочного троса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 27-летний калининградец упал в реку при попытке достать свой паспорт, который случайно уронил. В настоящее время бригадой скорой помощи он доставлен в одну из городских больниц.

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