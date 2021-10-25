Дом отшельницы Лыковой в Хакасии восстановили после пожара

ТАСС, 25 октября. Старый дом отшельницы Агафьи Лыковой, находящийся на территории заповедника "Хакасский", восстановили после пожара. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий.

Пожар на заимке у Лыковой произошел вечером 7 сентября, загорелась крыша в старом доме. Возгорание было потушено силами троих добровольцев, которые находились рядом и помогали ей с заготовками. Новый дом отшельницы, построенный в этом году, от пожара не пострадал.

"Удалось, правда, чуть позже запланированного, но все же завершить восстановление пострадавшего от пожара дома", - сообщил Непомнящий.

Также он добавил, что сейчас все волонтеры и помощники уехали с заимки, но митрополия Русской православной старообрядческой церкви готовит отшельнице нового помощника из числа ее знакомых.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.