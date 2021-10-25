В Псковской области два месяца скрывали вспышку АЧС

ПСКОВ, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора подозревают одно из крупнейших свиноводческих хозяйств Псковской области - "Псковагроинвест" в сокрытии вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на протяжении двух месяцев. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"У Россельхознадзора есть основания полагать, что администрация ООО "Псковагроинвест" совместно с ветеринарной службой Псковской области скрывало вспышку АЧС не менее двух месяцев до официального установления диагноза и проведения мероприятий по ликвидации болезни на предприятии", - отмечается в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, в октябре 2021 года на территории Пермского края был выявлен генетический материал вируса АЧС в свиноводческой продукции, произведенной в Псковской области. "При проверке прослеживаемости Россельхознадзором было установлено, что подконтрольные товары произведены 16 мая 2021 года из сырья ООО "Псковагроинвест", выработанного в период с 7 по 12 мая 2021 года из животных, содержащихся на этом предприятии. При этом вспышка африканской чумы свиней на ООО "Псковагроинвест" была официально зарегистрирована только 7 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Сотрудники Россельхознадзора установили, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, инфицированное вирусом АЧС, оформлялись государственной ветеринарной службой Псковской области.

Ситуация с АЧС в Псковской области

Как пояснили в понедельник ТАСС в комитете по ветеринарии Псковской области, на данный момент в регионе остаются активными 2 вспышки АЧС. "Проходит текущая дезинфекция на крупных свиноводческих предприятиях: на [производственной] площадке "Шелонский" у "Псковагроинвеста" и ООО "Идаванг". Остальные все очаги ликвидированы. Всего было 14 очагов. Первый случай был зарегистрирован 5 июля", - сказала собеседница агентства.

Первый очаг среди популяции диких кабанов был выявлен в регионе 5 июля, в течение нескольких дней заболевание выявили также в четырех районах области. Крупным очагом АЧС стала производственная площадка "Шелонский" в Порховском районе, где 36 тыс. свиней были уничтожены. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. По предварительной оценке властей, ущерб из-за АЧС оценивается в 500 млн рублей.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.