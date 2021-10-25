СМИ: шторм на Западном побережье США оставил без электричества сотни тысяч домов

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Мощный шторм, сопровождаемый ливневыми дождями, обрушившийся в воскресенье на Западное побережье США, оставил без электроснабжения сотни тысяч частных домов и предприятий, затопил десятки улиц и привел к гибели как минимум двух человек, сообщила в понедельник телекомпания CBS.

В штате Калифорния без электричества остались более 160 тыс. жилых домов и строений, в Орегоне - около 28 тыс., в штате Вашингтон - более 170 тыс. В районе большого Сиэтла жертвами непогоды стали два человека - на автомобиль, в котором они находились, упало подмытое водными потоками большое дерево.

В ряде прибрежных населенных пунктов высота затопившей их воды составила 50-60 см. В течение воскресения чрезвычайные службы приняли более 330 звонков с призывами об оказании строчной помощи, что в четыре раза превысило среднесуточный показатель таких сигналов в обычные дни. В столице Калифорнии Сакраменто, как полагают в местном отделении Национальной метеорологической службы США, за неполные сутки выпал, возможно, рекордный объем осадков.

"Погодные условия будут и далее ухудшаться, - приводит телеканал заявление местных синоптиков. - Сильные порывы ветра, высокие волны и проливные дожди окажут серьезное разрушительное воздействие". С аналогичным предупреждением выступил и Департамент транспорта Калифорнии, призвав жителей штата воздержаться в понедельник от поездок на личном транспорте. "Наводнения, оползни, перевернутые автомобили, и это только за минувшее утро, - приводит CBS воскресное предостережение департамента. - Шторм, как ожидается, лишь усилится, усугубляемый завтра сильными дождями и выпадением снежных осадков. Воздержитесь от поездок, если они не вызваны крайней необходимостью".

Тем не менее, отметила телекомпания, несмотря на такую непогоду и ее последствия, пришедшие в этот регион с опережением "графика" дожди были с облегчением встречены многими жителями Западного побережья. В течение нескольких последних недель Калифорния и ряд других территорий поразила сильная засуха, что привело к возникновению масштабных лесных пожаров - как в этом штате, так и в Орегоне, Айдахо, Монтане и Вашингтоне.

Власти Калифорнии даже вынуждены были объявить о чрезвычайной ситуации в связи с засухой и эвакуировать в разное время десятки тысяч местных жителей, чтобы спасти их от стремительно распространявшегося огня - в штате выгорело более 800 тыс. гектаров площадей. Теперь, как заявлено, все эти возгорания на 100% взяты под контроль. "Штормы успешно покончат с сезоном природных пожаров в этом регионе, - заявил телекомпании представитель местной метеослужбы. - Эти дожди пришли почти на месяц раньше срока. Они станут очень желанными в борьбе с продолжающимися пожарами, особенно в Северной Калифорнии".