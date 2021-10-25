Власти Кипра обвинили россиянина в нападении на полицейского

НИКОСИЯ, 25 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Власти Республики Кипр обвинили в понедельник гражданина России в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском посольстве в Никосии.

"Россиянину Юрию Добровицкому 1960 г. р. предъявлено обвинение в нападении на полицейского. В настоящий момент он содержится в отделении полиции в Ороклини (один из северо-восточных пригородов Ларнаки - прим. ТАСС)", - информировали в дипломатическом представительстве.

Также было сказано, что "представитель МВД России в Республике Кипр оповещен о данном инциденте".

В понедельник газета Phileleftheros сообщила на своем сайте о том, что один из российских пассажиров был задержан в Ларнаке после прилета авиарейса из Москвы и что в отношении него заведено "дело о возбуждении беспорядков, нападении на полицейского и сопротивлении аресту".