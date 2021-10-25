Суд отказался в закрытом режиме рассматривать дело обвиняемого во взрывах в метро Москвы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд отказался рассматривать в закрытом режиме процесс по делу обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году Магомеда Нурова. Соответствующее ходатайство заявил адвокат подсудимого Валид Джелалов.

"Сегодня началось первое заседание по существу дела Нурова. Адвокат Джелалов заявил ходатайство о проведении процесса полностью в закрытом режиме. Он мотивировал это тем, что в деле есть сведения, способные повредить самому Нурову и его родственникам. Однако суд с доводами защитника не согласился", - сказали ТАСС в суде.

После этого прокурор зачитал обвинительное заключение. "С целью обогащения и из солидарности к преступному сообществу "Имарат Кавказ" добровольно вступил в "Имарат Кавказ", для чего принес присягу его руководителю Вагабову, признав его верховенство и свое подчинение ему, приняв активное участие в действиях преступного сообщества, участвовал в планировании и подготовке совершаемых этим сообществом преступлений", - заявил гособвинитель. По его словам, Нуров при подготовке теракта выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления. Нуров подчеркнул, что даст показания по делу и выскажет отношение к обвинению позже. Процесс был перенесен на 26 октября, в этот день суд начнет допрос потерпевших.

18 октября суд продлил арест Магомеду Нурову, обвиняемому в причастности к терактам на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, на шесть месяцев, до 27 марта 2022 года.