В ДТП с участием автобуса в Воронеже пострадали три человека

ВОРОНЕЖ, 25 октября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и пассажирский автобус столкнулись в Воронеже, в результате пострадали три человека, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Ford Focus под управлением 19-летнего мужчины, Niva Travel, за рулем которой находился 60-летний водитель, и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №88а под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП телесные повреждения получили три человека: водитель автомобиля Niva, а также водитель и пассажир автомобиля Ford, женщина", - говорится в сообщении пресс-службы.

ДТП произошло в Воронеже около 14:50 мск на улице Южно-Моравской, сотрудники полиции проводят проверку по факту, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.