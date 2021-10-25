Власти Дагестана выделят 3,6 млн рублей семьям погибших и пострадавших в ДТП в Калмыкии

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана направят 3,6 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Калмыкии. Средства будут выделены из резервного фонда правительства республики, сообщили в понедельник в пресс-службе главы Дагестана со ссылкой на главу республики Сергея Меликова.

"Страшная авария произошла вчера на федеральной автодороге на территории Калмыкии - столкнулись "Камаз" и рейсовый автобус "Неоплан", который ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург. Самое ужасное - то, что трагедия унесла жизни шести человек, в том числе одного ребенка... Чтобы поддержать родных погибших и пострадавших в ДТП, по моему поручению правительство Дагестана выделит из резервного фонда более 3,6 млн рублей. Семьям шестерых погибших будет выделено по 500 тыс. рублей. По 400 и 250 тыс. рублей в качестве помощи получат пострадавшие", - привели в пресс-службе слова Меликова.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Терпения и сил пережить невосполнимую утрату. Восемь человек пострадало, двое сейчас в больницах. Желаю им скорейшего выздоровления… Спасибо нашим соседям - главе Калмыкии Бату Сергеевичу Хасикову, МВД по Калмыкии и Минздраву Калмыкии за мгновенную реакцию и помощь попавшим в беду людям", - цитирует Меликова его пресс-служба.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время устанавливаются причины автокатастрофы, в частности, выясняется, отвечало ли требованиям безопасности техническое состояние транспорта и проводился ли медосмотр водителей.

ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту "Махачкала - Санкт-Петербург", произошло в воскресенье на федеральной автодороге Астрахань - Элиста - Ставрополь в Яшкульском районе Калмыкии. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: следственным управлением СК РФ по республике по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц) и следствием муниципального образования МВД России "Яшкульский" по ч. 5 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц).