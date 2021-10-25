В Астрахани члены запрещенной экстремистской организации получили до восьми лет колонии

АСТРАХАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Трусовский суд в Астрахани приговорил четверых астраханцев, являющихся фактическими руководителями местной религиозной организации свидетелей Иеговы, к наказанию в виде восьми и 3,5 года лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Следствием и судом установлено, что в период с июля 2017 года по июнь 2020 года осужденные, которые являлись фактическими руководителями астраханской религиозной организации свидетелей Иеговы, продолжили организовывать собрания, заведомо зная о запрете ее деятельности в соответствии с решением Верховного суда РФ.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ "Организация и участие в деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской организации". Приговором суда трем организаторам религиозного объединения назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, еще одной участнице - 3,5 года в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые также осуществляли пропаганду религиозного учения перед иными лицами, в том числе с использованием видео-конференц-связи и распространяли экстремистскую литературу. По месту их жительства в ходе 27 обысков были изъяты средства связи, компьютеры, литература экстремистского содержания, тетради и другие предметы, содержащие информацию о проводимой незаконной деятельности. По данным пресс-службы, в рамках расследования уголовного дела установлен факт сбора указанными лицами денежных средств с участников данной религиозной организации с целью финансирования управленческого центра организации в России. Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области, уточнили в ведомстве.

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Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.