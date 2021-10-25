При пожаре в доме в Краснодаре спасли 14 человек

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме в Краснодаре. Спасены 14 человек, включая ребенка. Погибших и пострадавших предварительно нет. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. Куликова Поля. Установлено, что произошло возгорание в шестиэтажном жилом доме на площади 50 кв. м. Спасены 13 взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пострадавших и погибших предварительно нет. Возгорание локализовано.