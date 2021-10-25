Защита будет добиваться перевода под домашний арест россиян, обвиняемых в поджоге в Турции

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сторона защиты семерых россиян, арестованных по обвинению в поджоге леса в турецкой Анталье, обжаловала решение отправить их под стражу и будет ходатайствовать об их переводе под домашний арест. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Я связался с адвокатами россиян, арестованных по обвинению в поджоге. Они подали жалобу на решение поместить наших граждан под стражу и будут ходатайствовать об их переводе под домашний арест. Очевидно, что обвиняемые не собираются препятствовать следствию и суду или скрываться. Кроме того, в Анталье очень легко снять квартиру или апартаменты для нахождения под домашним арестом. Так что необходимости держать наших граждан в изоляторе, очевидно, нет", - сказал он.

По словам правозащитника, сами обвинения в отношении россиян выглядят надуманными. "Если описать суть обвинений в двух словах, то их считают причастными к тому, что они не приняли мер к тушению разведенного огня, причем умышленно. Но ведь у семерых человек не может возникнуть умысел на отказ гасить огонь одновременно", - отметил Мельников. По его словам, подобные необоснованные аресты туристов портят имидж Турции как крупного центра международного туризма. "Призываю власти этой страны как можно быстрее освободить наших граждан", - заключил правозащитник.

Ранее Anadolu выступило с утверждением, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге леса, развели костер в провинции Анталья на юге Турции, где позднее вспыхнул лесной пожар. По данным турецкого агентства, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври. После этого в указанном месте разгорелся пожар, который был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин.

Арестованные туристы в соцсетях сообщали, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения.

Дата судебного заседания по делу арестованных на юге Турции россиян на данный момент не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента ареста.