Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре города Бойсе (штат Айдахо). Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города.

Пострадали шесть человек, включая одного полицейского. Правоохранители сообщили, что им удалось задержать в связи с инцидентом одного человека. При этом не уточняется, идет ли речь о стрелке. Информации о погибших не поступало.

В полицейском управлении отметили, что на данный момент нет свидетельств наличия "дополнительной угрозы". Правоохранители проверяют здание торгового центра.