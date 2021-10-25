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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо

Пострадали шесть человек, включая одного полицейского
© AP Photo/Ross D. Franklin, File, архив

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре города Бойсе (штат Айдахо). Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города.

Пострадали шесть человек, включая одного полицейского. Правоохранители сообщили, что им удалось задержать в связи с инцидентом одного человека. При этом не уточняется, идет ли речь о стрелке. Информации о погибших не поступало.

В полицейском управлении отметили, что на данный момент нет свидетельств наличия "дополнительной угрозы". Правоохранители проверяют здание торгового центра.

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