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Из-за тумана в Южно-Сахалинске самолеты из Москвы и Новосибирска отправили в Хабаровск

Осадков и ветра в городе не наблюдается

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Самолеты из Москвы и Новосибирска, 26 октября следовавшие до Южно-Сахалинска, из-за сильного тумана на острове отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

"В аэропорту Южно-Сахалинска сильный туман. Рейс S7-5257 из Новосибирска отправлен на запасной аэродром в Хабаровск", - объявили в аэропорту островной столицы. По той же причине на запасной аэродром в Хабаровске отправили самолет рейса авиакомпании "Россия" FV-6283 из Москвы. Задерживаются рейсы из Комсомольска-на-Амуре и два внутренних.

Сейчас в Южно-Сахалинске стоит сильный туман, осадков и ветра нет. Температура воздуха по состоянию на 10:00 - плюс шесть градусов.

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РоссияСахалинская область
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