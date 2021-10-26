На Сахалине бизнесмен заплатит 2,5 млн рублей штрафа за взятки экс-главе отделения ПФР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд признал местного предпринимателя виновным по уголовному делу о взятках бывшему руководителю сахалинского отделения Пенсионного фонда России и назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с учетом смягчающих обстоятельств. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Суд, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, в том числе активного способствования расследованию преступления, наличия на иждивении малолетних детей, принимая во внимание ведение им [предпринимателем] благотворительной деятельности, назначил наказание в виде штрафа в сумме 2,5 млн рублей", - рассказали в надзорном ведомстве.

На судебном заседании установлено, что с 2014 по 2020 год подсудимый систематически передавал бывшему управляющему отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области незаконное вознаграждение в сумме более 11 млн рублей из обещанных 39 млн рублей за содействие и общее покровительство при сдаче принадлежащих ему зданий в аренду фонду. В судебном заседании подсудимый признал свою вину. Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде лишения свободы.

Бизнесмена признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере". Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в Южно-Сахалинском городском суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры.