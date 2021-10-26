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В Ставропольском крае при столкновении автобуса с грузовиком пострадали три человека

Травмы получили водитель автобуса и два пассажира

ТАСС, 26 октября. Столкновение автобуса и грузового автомобиля произошло на трассе Элиста - Ставрополь в Шпаковском районе Ставропольского края. Как сообщили во вторник ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе района, в результате ДТП пострадали водитель автобуса и два пассажира.

"Предварительно, у водителя автобуса и одной пассажирки рваная рана ноги, у второй пассажирки подозрение на перелом ребра. В скорой сообщили, что одного человека везут [в больницу], по другим пока информации нет. Водитель грузовика не пострадал", - сказал собеседник агентства.

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