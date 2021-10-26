Возбудили дело в отношении охранника, избившего подростка в магазине Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 26 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении охранника, который избил 13-летнего подростка в магазине "Пятерочка" в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по области.

21 октября СК и прокуратура в Новосибирске начали проверки по факту происшествия в магазине в Дзержинском районе города, где охранник избил 13-летнего подростка.

"Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в магазине возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего")", - говорится в сообщении.

Ход и результаты доследственной проверки по данному факту по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.