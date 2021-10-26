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Отопление в 55 многоквартирных домах Саратова планируют восстановить к вечеру

При необходимости власти развернут пункт обогрева

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Восстановление отопления в 55 многоквартирных домах и на шести соцобъектах, нарушенное накануне вечером, планируют обеспечить к вечеру 26 октября, при необходимости власти развернут пункт обогрева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

25 октября 55 многоквартирных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии на сетях ПАО "Т Плюс" на ул. Вишневой. Ранее планировалось заполнять систему теплоносителем с 08:00 26 октября. "Аварийная ситуация на ул. Вишневая по состоянию на 8:00 ПАО "Т Плюс" не устранена. Энергетики расширили перечень домов, попадающих в зону отключения, завершить ремонтные работы ресурсоснабжающая организация планирует к 16:00", - говорится в сообщении.

Мэр города Михаил Исаев поручил главе районной администрации организовать поквартирный обход и при необходимости развернуть пункт обогрева.

В настоящий момент в Саратове +2 градуса.

Теги
РоссияИсаев, Михаил АлександровичСаратовская область
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