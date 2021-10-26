Два человека пострадали при наезде троллейбуса на опору и торговый павильон в Ижевске

ТАСС, 26 октября. Водитель троллейбуса не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, а затем на торговый павильон возле одной из остановок Ижевска. В результате были госпитализированы два человека, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД МВД по Удмуртии.

"Во вторник около 10:50 (09:50 мск) водитель троллейбуса - мужчина 1982 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие - опору ЛЭП, с последующим наездом на торговый павильон. В результате ДТП два пассажира троллейбуса - женщины 1956 и 1959 годов рождения, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в распространенном сообщении.

В ночь на вторник в Ижевске выпал снег. Как сообщил у себя на странице во "ВКонтакте" замглавы Ижевска, в городе работает 61 единица техники. Производится подсыпка противогололедным материалом.