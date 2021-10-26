Машина скорой помощи перевернулась в ДТП на юго-западе Москвы

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на юго-западе столицы, в результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На пересечении улиц Обручева и Введенского столкнулись легковой автомобиль и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации. Информации о пострадавших пока не поступало.

Из-за аварии перекрыты две полосы движения на улице Обручева в сторону пересечения с Севастопольским проспектом, для движения свободна одна полоса.