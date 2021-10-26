В Москве задержали группу вымогателей, которая удерживала двух молодых людей в автосервисе

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве группу вымогателей денег, которые удерживали двух молодых людей в одном из автосервисов столицы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию поступило заявление от 64-летней местной жительницы, которая сообщила, что ее 19-летнего внука и его друга насильно удерживали неизвестные и вымогали деньги. Сотрудники полиции выяснили, что на Крылатской улице злоумышленники заставили молодых людей сесть в автомобиль и привезли их в автосервис, где избивали и требовали два миллиона рублей в качестве возврата несуществующего долга. Внук по телефону сообщил о происходящем своей родственнице, а взявший трубку незнакомый мужчина потребовал выполнения условий в течение получаса", - сказала она.

По ее словам, далее женщине стали приходить смс-сообщения с угрозами в адрес семьи. "Испугавшись, пенсионерка сняла в банке 300 тыс. рублей и перевела их на указанный злоумышленниками счет. После этого внук вернулся домой со следами побоев. Его другу удалось сбежать. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в Москве и Московской области задержали пятерых подозреваемых", - отметила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"). "В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены мобильные телефоны, банковские карты, травматическое оружие и другие предметы, имеющее доказательственное значение для уголовного дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - заключила Волк.