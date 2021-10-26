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Из-за взрыва газа в доме в Балтийске выбито около 100 окон

Повреждены стены в квартире
© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Межкомнатные стены повреждены в квартире в доме в Балтийске, где во вторник взорвался газ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Балтийского городского округа, также в результате ЧП было выбито около 100 окон, власти окажут помощь с их ремонтом.

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"В результате взрыва повреждены межкомнатные стены в квартире, стены самого дома не пострадали, в соседнем доме и в доме напротив также выбиты окна, около 100 в общей сложности. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь в ремонте, замене окон", - сказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что в ближайшее время пройдет совещание с участием губернатора региона и городских властей, где будет решен вопрос о размещении людей, которые в этом нуждаются.

В МЧС сообщали, что во вторник днем в Балтийске в жилом доме произошел взрыв газа и пожар. В результате инцидента, по данным регионального главка МЧС, пострадал один человек, в доме в результате ЧП выбило окна. На месте инцидента работают сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Пожар в настоящее время ликвидирован.

Региональные прокуратура и управление СК начали проверку по факту ЧП, на место происшествия выехал губернатор Антон Алиханов.

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