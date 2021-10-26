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В двух колониях и двух изоляторах в Свердловской области ввели карантин по АЧС

Ограничения будут действовать до 15 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) ввели на территории исправительной колонии, в колонии-поселении и двух следственных изоляторах в Свердловской области. Соответствующее распоряжение опубликовали во вторник на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) на срок до 15 ноября 2021 года на объектах, инфицированных африканской чумой свиней", - говорится в документе.

Как уточняется в распоряжении, очаги АЧС были выявлены в исправительной колонии № 52 в Камышловском муниципальном районе, в колонии-поселении № 66 в Первоуральске, следственном изоляторе № 4 в Камышлове и следственном изоляторе № 5 в Екатеринбурге. На их территории выявлены холодильные камеры, где были обнаружены инфицированные африканской чумой свиней объекты.

Ранее режим ЧС из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа был введен в 11 свердловских муниципалитетах.

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