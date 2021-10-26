На Ровенской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Разгерметизация водородного трубопровода произошла на Ровенской АЭС на западе Украины, пострадавших нет. Об этом во вторник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

"26 октября в 15:03 (время совпадает с мск) в г. Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой площадке возле блока №3, который находится на планово-предупредительном ремонте, произошла разгерметизация трубопровода диаметром 50 мм с дальнейшей вспышкой водорода без горения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС проинформировали, что трубопровод перекрыт персоналом станции. "Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в рамках нормы. Станция работает в штатном режиме", - указали в ведомстве.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе одноименной области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.