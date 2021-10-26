На предприятии "Мираторга" в Белгородской области произошла вторая вспышка АЧС за год

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. На предприятии "Мираторга" в Белгородской области произошла вторая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) за год. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщает о выявлении вируса АЧС (африканской чумы свиней) на свиноводческой площадке в Белгородской области", - отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, на данный момент сотрудники компании приняли все необходимые меры для локализации очага и предотвращения распространения вируса АЧС в соответствии с ветеринарным законодательством. "Приняты все необходимые меры безопасности. Ситуация находится под контролем, сотрудники компании действуют совместно с государственными органами для скорейшего устранения последствий, остальные предприятия холдинга работают в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе "Мираторга".

Ранее вспышка АЧС произошла в сентябре на предприятии холдинга "Мираторг" в Корочанском районе Белгородской области.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.

О компании

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины и поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах.