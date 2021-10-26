Адвокаты россиян, арестованных по обвинению в поджоге леса в Турции, обжаловали их арест

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сторона защиты семерых россиян, арестованных по обвинению в поджоге леса в Анталье, подала жалобу на их арест и будет ходатайствовать об их переводе под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Сегодня я узнал, что адвокаты россиян, арестованных по обвинению в поджоге леса, подали жалобу на решение поместить наших граждан под стражу и будут ходатайствовать об их переводе под домашний арест", - сказал он. Правозащитник добавил, что в Анталье сейчас очень легко снять квартиру или апартаменты для нахождения под домашним арестом.

"Кроме того, уже нашлись люди, которые готовы поручиться за наших сограждан. Более того, хотелось бы напомнить, что Турция - член Совета Европы, и профильными европейскими конвенциями запрещено держать людей под арестом, когда это явно нецелесообразно. Россияне обвиняются в ненасильственном преступлении, очевидно, не собираются скрываться от следствия и суда, и целесообразность держать их в изоляторе, очевидно, отсутствует", - заключил Мельников.

Ранее Anadolu выступило с утверждением, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге леса, развели костер в провинции Анталья на юге Турции, где позднее вспыхнул лесной пожар. По данным турецкого агентства, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври. После этого в указанном месте разгорелся пожар, который был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин.

Арестованные туристы в соцсетях сообщали, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения.

Дата судебного заседания по делу арестованных россиян пока не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента ареста.