В Албании отравились почти 400 человек

ЗАГРЕБ, 26 октября. /ТАСС/. Следственные органы Албании начали расследование по факту отравления почти 400 жителей небольшого города Круя, расположенного недалеко от Тираны. Об этом сообщила во вторник интернет-версия издания Albanian Daily News.

По данным издания, почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы страны, поскольку их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.

В настоящее время проводится исследование проб воды, использовавшейся для питья. Местная полиция предполагает, что причиной отравления людей может послужить попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.

"Ситуация [с пациентами в больницах] под контролем. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями", - отметила директор одной из клиник, обратив внимание, что для пациентов обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов. О случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.