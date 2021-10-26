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В Албании отравились почти 400 человек

По мнению полиции, причиной могло стать попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью

ЗАГРЕБ, 26 октября. /ТАСС/. Следственные органы Албании начали расследование по факту отравления почти 400 жителей небольшого города Круя, расположенного недалеко от Тираны. Об этом сообщила во вторник интернет-версия издания Albanian Daily News.

По данным издания, почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы страны, поскольку их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.

В настоящее время проводится исследование проб воды, использовавшейся для питья. Местная полиция предполагает, что причиной отравления людей может послужить попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.

"Ситуация [с пациентами в больницах] под контролем. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями", - отметила директор одной из клиник, обратив внимание, что для пациентов обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов. О случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.

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