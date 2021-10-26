В торговом центре на юго-западе Москвы начался пожар

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре на улице Гарибальди на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Гарибальди, дом 6 в ТЦ начался пожар", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.

По данным источника, с крыши идет густой серый дым. Один из очевидцев наблюдал из трубы выброс пламени. На место происшествия следуют 15 пожарных расчетов. Информация о пострадавших не поступала.

Порядка 50 сотрудников и посетителей торгового центра, рассказал источник ТАСС. "В настоящее время из ТЦ эвакуированы около 50 человек - сотрудники и посетители. [Возгорание] происходит в вытяжке", - сказал он.