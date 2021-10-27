Пьяный водитель на Шелепихинской набережной в Москве протаранил пять машин

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пьяный водитель на Kia Sorento протаранил пять машин на Шелепихинской набережной на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Шелепихинской набережной в районе дома 34, корпус 2 пьяный водитель на Kia Sorento протаранил пять автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, виновник столкновения пытался нападать на прибывших на место происшествия сотрудников полиции. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.