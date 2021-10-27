Осужденный за госизмену доцент МАИ Воробьев просит освободить его по болезни

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Доцент Московского авиационного института Алексей Воробьев осужденный на 20 лет колонии за государственную измену, подал в суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с состоянием здоровья. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство осужденного Воробьева об освобождении от наказания в связи с болезнью", - сообщили в суде, не уточнив иных деталей, в том числе то, какое именно заболевание обнаружили у Воробьева.

В конце апреля Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, признав его виновным в государственной измене и незаконном экспорте из России оборудования, технологий, научно-технической информации, а также в контрабанде. Ему также назначили штраф в размере 1 млн рублей. Суть уголовного дела остается неизвестной в связи с содержанием в нем материалов, маркированных грифом "секретно". Воробьев - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных двигателей МАИ. Свою вину в инкриминируемом деянии он не признал.

Позднее Первый апелляционный суд незначительно изменил приговор Воробьеву, исключив оттуда показания нескольких свидетелей, однако оставив срок наказания ученому прежним.