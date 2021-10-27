В Петербурге ликвидировали производство контрафактного алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции выявили нелегальный цех по производству алкоголя в одном из гаражных кооперативов города, изъято около 4 тыс. литров этилового спирта и более 500 бутылок готовой продукции. Об этом сообщили в среду в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Незаконное производство размещалось в двух гаражах. В ходе обыска оперативники изъяли около 4 тыс. литров этилового спирта, более 500 бутылок готовой продукции, стеклотару, этикетки, поддельные акцизные марки и оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении.

По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Оперативники устанавливают лиц, причастных к организации незаконного производства.