Взрыв газа произошел в жилом доме в Красногорске

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилой пятиэтажке в Красногорске, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В доме 9 по Железнодорожному проезду в Красногорске произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло на последнем этаже дома. Взрывом выбиты окна и повреждена перегородка, которая не является несущей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа.