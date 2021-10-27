Полиция проводит проверку после массовой драки с участием подростков в центре Москвы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после массовой драки со стрельбой на Болотной площади в центре Москвы, в которой принимали участие в том числе подростки. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в ОМВД России по району Якиманка поступил материал о драке со стрельбой на Болотной площади. У ученика 8-го класса, который находился там со своей компанией, произошел словесный конфликт с участниками общественного движения против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах "Лев Против". По предварительным данным, в ходе перепалки один из активистов распылил в лицо подростку перцовый баллончик, а восьмиклассник достал сигнальный пистолет и выстрелил в обидчика. Тот, в свою очередь, также достал сигнальный пистолет и выстрелил", - сказал собеседник агентства.

По его словам, конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой применялись кастеты. Полицейские, прибыв на место, задержали 16 человек, из них шесть подростков, они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении 10 человек составлены административные материалы по ч. 1. ст. 20.20 КоАП РФ ("Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах"), после чего они были отпущены, им грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Оружие изъято, направлено на экспертизу. Два человека обращались к врачам: один с травмой головы, другой - с открытой раной, после оказания медицинской помощи были отпущены, госпитализация им не потребовалась. "Инцидент произошел 8 октября, известно о нем стало только сегодня. Полиция по данному факту проводит проверку", - добавил источник.