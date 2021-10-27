Мосгорсуд признал законным приговор скрипачке Чеботаревой и другим соратникам "бога Кузи"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным приговор заслуженной артистке России скрипачке Анастасии Чеботаревой, а также еще семерым участникам секты так называемого бога Кузи, которые ранее были осуждены за хищение 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным приговор Ирине Шевченко, Анастасии Чеботаревой, Наталье Михайловской, Елене Иконен, Владимиру Кучеру, Елене Михайловой, Виктору Пшеничному, Надежде Есенкиной, ранее признанным виновными по ряду эпизодов мошенничества и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Приговор вступил в силу", - сказали в суде.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Чеботареву, Шевченко, Кучера к двум годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждого. Михайловскую, Иконен, Михайлову, Пшеничного, Есенкину - к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком каждому.

Как ранее рассказали ТАСС в столичной прокуратуре, в сентябре 2007 года Андрей Попов, называвший себя "богом Кузей", создал религиозного объединение со строгой иерархической системой. Себя он позиционировал как учителя и владыку, якобы наделенного "божественным знанием и силой". Попов вместе со своими сообщниками проводил псевдорелигиозные обряды на платной основе с участием своих последователей, они стоили от 3 тыс. до 25 тыс. рублей, за различные провинности они штрафовали своих так называемых последователей. Всего мошенническим путем у 14 человек были похищены более 7 млн рублей. Попов и другие его соучастники ранее были осуждены Пресненским судом Москвы.