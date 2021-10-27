В Липецкой области начали снос дома, где в сентябре взорвался газ и погибли три человека

ТАСС, 27 октября. Власти Елецкого района Липецкой области начали в поселке Солидарность снос двухэтажного многоквартирного дома, в котором 11 сентября взорвался газ и под завалами погибли три человека. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Липецкой области.

"Сегодня в поселке Солидарность Елецкого района начался демонтаж жилого дома, который обрушился 11 сентября в результате взрыва бытового газа. Согласно контракту, работы должны завершить до 1 декабря, однако планируют закончить в течение недели. Здание было построено в 1976 году, всего в нем было 16 квартир", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в доме было 16 квартир, все собственники получили материальную помощь на общую сумму 15,5 млн рублей, а владельцы 13 квартир - возмещение за утраченное в результате взрыва жилье на сумму более 26,2 млн рублей. "Оставшиеся три квартиры имеют обременение в виде ипотеки, вопрос решается", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность города Ельца Липецкой области произошел взрыв газа в жилом 16-квартирном доме, погибли три человека, в том числе ребенок. Пять человек, включая одного ребенка, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, в настоящее время все они выписаны. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

Ранее сообщалось, что из резервных фондов главы Липецкой области и администрации Елецкого района при полном разрушении жилья и наличии погибших были обещаны выплаты по 1,5 млн рублей, при частичном ущербе жилью и наличии погибших - по 1 млн рублей, а людям, чье жилье получило частичный ущерб, - по 500 тыс. рублей. Также за утраченное имущество из бюджета региона 13 пострадавшим выплатили по 20 тыс. рублей.