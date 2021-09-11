Названы суммы компенсаций пострадавшим жителям дома под Ельцом

ТАСС, 11 сентября. Власти Липецкой области компенсируют ущерб жителям дома в Елецком районе Липецкой области, в котором произошел взрыв бытового газа. Сумма выплат составит от 500 тыс. рублей до 1,5 млн в зависимости от ущерба, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов на своей странице в Instagram .

Так, при полном разрушении жилья и наличии погибших в семье будет выплачено 1,5 млн рублей, при частичном ущербе жилью и наличии погибших - 1 млн рублей. Люди, чье жилье получило частичный ущерб, получат 500 тыс. рублей. Решение принято после проведения заседания оперативного штаба, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Здание, в котором произошел взрыв, будет снесено. Люди получат новое жилье, на данный момент им предложено разместиться в Ельце и Елецком районе.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. Три человека погибли, шесть пострадали - пять из них находятся в медучреждениях Ельца, один от госпитализации отказался. Все пострадавшие, как сообщили в администрации региона, находятся в состоянии средней степени тяжести. Разбор завалов продолжается. Причиной взрыва могла стать утечка газа, возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.