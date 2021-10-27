Вдову погибшего рэпера Картрайта отпустили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отпустил вдову погибшего рэпера Энди Картрайта Марину Кохал под домашний арест. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Суд следствию отказал", - говорится в сообщении.

Следствие просило продлить содержание Кохал в СИЗО до 30 января 2022 года. Соответствующее ходатайство поступило в суд 22 октября. Адвокаты просили о более мягкой мере, указывая на волокиту в следственных действиях. В частности, адвокат Скурту заявила на заседании, что за последние восемь месяцев ни одного действия с обвиняемой не было проведено вовсе.

Суд принял во внимание доводы защиты, указав на то, что основания для содержания под стражей отпали, а следствие приняло затяжной характер. Ближайшие три месяца Кохал проведет под домашним арестом. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу (в пособничестве в совершении убийства подозревалась также мать Марины Елена Кохал - прим. ТАСС), использовать средства связи. Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

Расчлененное тело Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера. Ее поместили в СИЗО, арест неоднократно продлевался. Следователи считают, что она убила своего супруга, а затем расчленила тело для сокрытия следов преступления. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста.