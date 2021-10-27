Годовалый ребенок погиб в Ростовской области в результате пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре на животноводческой точке годовалого ребенка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Пожар в жилом доме произошел на животноводческой точке рядом с хутором Курганным Орловского района. В результате возгорания погиб годовалый мальчик. Как сообщили в пресс-службе, 20-летняя мать ребенка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь. Предположительной причиной возгорания является короткое замыкание.

"По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, добавили в пресс-службе. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ход расследования уголовного дела взят надзорным органом на контроль. Кроме того, прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства.