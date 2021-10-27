В Калмыкии суд арестовал перевозчика и владельца автобуса после ДТП грузовиком

ЭЛИСТА, 27 октября. /ТАСС/. Суд в Калмыкии по ходатайству следствия арестовал на два месяца владельца пассажирского автобуса, столкнувшегося 24 октября с "Камазом" в Калмыкии, и предпринимателя из Дагестана - организатора этой перевозки, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

"Сегодня по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца индивидуальному предпринимателю Махачкалы Республики Дагестан и владельцу автобуса, подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей", - говорится в сообщении ведомства.

24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Погибли шесть человек, включая ребенка. По уточненным данным СК, еще 14 человек пострадали, из них двое госпитализированы.

Следственным управлением СК РФ по республике возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц). Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России. Также следствием муниципального образования МВД России "Яшкульский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем <...>, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Следствием установлено, что пассажирский автобус, столкнувшийся с "Камазом" в Калмыкии, не был оборудован ремнями безопасности.