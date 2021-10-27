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Пять человек пострадали при столкновении двух машин в Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы при столкновении двух автомобилей на севере Москвы, сообщается Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля Daewoo Nexia совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля "ВАЗ-2107", двигавшемуся во встречном направлении. В результате происшествия пострадали пять человек - водитель и три пассажира "ВАЗа", а также водитель Daewoo", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, все пострадавшие получили легкие травмы, а водители были трезвые.

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