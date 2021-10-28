Ливни вызвали подтопления в Глазго за три дня до климатического саммита

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Проливные дожди вызвали подтопления в городе Глазго за три дня до открытия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Как сообщил в среду вечером телеканал Sky News, ливневая канализация не справляется с количеством выпавших осадков. Кадры из соцсетей говорят о том, что на некоторых дорогах стоит 20- или 30-сантиметровый слой воды.

Ранее Главная метеорологическая служба Соединенного Королевства распространила предупреждение о наводнениях, которые могут представлять опасность для жизни людей на юго-западе Шотландии и в северо-западной части Англии. Прогнозируется, что за сутки в этих районах страны может выпасть до 300 мм осадков, что вдвое больше всей среднемесячной нормы октября. Метеорологи также сообщили о наличии угрозы затопления зданий, опасных условиях для автомобилистов, высокой вероятности нарушения работы железнодорожного транспорта, а также возможности сбоев в подаче электроэнергии.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Глазго в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.

Ранее британские СМИ сообщили, что в дни конференции в городе ожидается двухнедельная забастовка работников коммунальных служб, включая мусорщиков, которые требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Профсоюзные лидеры заявляют, что в Глазго значительно увеличилась популяция крыс после того, как городской совет принял решение осуществлять вывоз отходов из жилых кварталов раз в три недели - вдвое реже, чем раньше. За этот год уже четверо городских мусорщиков подверглись нападениям грызунов.