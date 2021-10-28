Мосгорсуд признал законным арест мужа экс-замглавы Минпросвещения по делу о мошенничестве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение арестовать гражданского супруга бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой Артура Стеценко по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд, выслушав мнения сторон, постановил оставить жалобу защиты Стеценко на решение о заключении его под стражу без изменения, а саму жалобу - без удовлетворения", - сказали в Мосгорсуде.

Уголовное дело, по которому проходит Стеценко, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Также обвиняемым проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев. Никто из них вину не признает.