Мэрия Волжского работает в штатном режиме на фоне сообщений об обысках

ВОЛГОГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Рабочий процесс в администрации города Волжского Волгоградской области не нарушен, несмотря на распространенную в СМИ информацию об обысках. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы мэрии города Оксана Хушматова.

"Конечно, в штатном [режиме работает администрация], все на местах, рабочий процесс. <…> Я не могу ничего комментировать (информацию об обысках - прим. ТАСС)", - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация якобы о проводимых в четверг в администрации Волжского обысках. Сообщалось, что в здании работают сотрудники УФСБ, а под подозрение в хищении средств муниципалитета, возможно, попал замглавы Волжского Виктор Сухоруков.

По словам собеседника ТАСС, Сухоруков в настоящее время является сотрудником администрации, информацию о его возможной причастности к коррупционным преступлениям в администрации комментировать не стали.