Заместителя главы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель главы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа задержан по подозрению в получении взятки, вместе с ним задержан гендиректор одного из коммерческих предприятий. Возбуждены уголовные дела, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре по материалам регионального УФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Нефтеюганска по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), а также генерального директора одного из коммерческих предприятий - по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). При передаче части взятки в размере более 1 млн рублей подозреваемые задержаны", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, в полномочия которой входил контроль деятельности администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, получила взятку в виде ювелирных изделий общей стоимостью более 230 тыс. рублей от представителя коммерческого предприятия за общее покровительство и совершение входящих в ее полномочия действий в интересах этого предприятия. "В рамках исполнения договоренности подозреваемая, действуя незаконно в интересах взяткодателя, обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в 4-м микрорайоне города коммерческому предприятию в долгосрочную аренду", - сказал он.

Собеседник добавил, что по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в служебных помещениях, а также по месту жительства подозреваемых проводятся обыски.