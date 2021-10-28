В аэропорту Пулково пресекли попытку контрабанды золотых швейцарских часов за 5,1 млн руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Таможенники петербургского аэропорта пресекли попытку контрабанды из Турции золотых швейцарских часов стоимостью 5,1 млн рублей. В отношении гражданина РФ, попытавшегося ввезти ценный товар, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в четверг в пресс-службе Пулковской таможни.

"Согласно заключению таможенного эксперта часы швейцарские, золотые, новые. Стоимость перемещаемого товара составляет 5,1 млн рублей. В данном случае имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере", - рассказали в пресс-службе.

Прибывший рейсом из Антальи гражданин попытался нелегально провезти золотые часы в своем рюкзаке. На вопросы таможенников относительно товара он отвечал, что изделие не имеет большой ценности и бывшее в употреблении.

Ранее во вторник в аэропорту Пулково таможенники также изъяли антикварные танковые советские часы "5 дней", которые содержали в себе радиоактивные металлы. Радиационный фон от изделия превышал допустимые значения в 70 раз, отметили в пресс-службе Пулковской таможни.