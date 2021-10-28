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Tesla налетела на фонарный столб и сгорела в Новой Москве

Авария произошла в Проектируемом проезде 7029

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Tesla врезалась в фонарный столб в Новой Москве и сгорела, водитель не пострадал. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"В ТиНАО возле метро "Прокшино" водитель автомобиля "Тесла" совершил наезд на мачту городского освещения, машина загорелась", - сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла в Проектируемом проезде 7029. Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля, пострадавших нет.

"Движение на данном участке затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют дорожную аварию", - добавили в ГИБДД.

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