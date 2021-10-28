В Ленобласти задержали муниципального депутата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Депутат муниципального образования в Выборгском районе Ленинградской области подозревается в даче взятки должностным лицам правоохранительных органов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении депутата МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как полагает следствие, подозреваемый, являясь директором Ленинградского областного государственного предприятия "Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление" и действующим депутатом муниципального образования "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района, обладая информацией, что в отношении него ведутся оперативно-разыскные мероприятия для документирования его противоправной деятельности, передал через посредника должностным лицам УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области взятку в особо крупном размере.

В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ по городу и области провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

"По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - добавили в пресс-службе.