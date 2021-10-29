В Москве задержали водителя, открывшего стрельбу во время дорожного конфликта

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Полиция задержала водителя, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта в Москве, сообщается на сайте "МВД медиа".

Накануне 25-летний мужчина сообщил в полицию, что на улице Богданова, когда он находился за рулем, у него произошел дорожный конфликт с водителем "Опеля", в результате которого тот несколько раз выстрелил в сторону его машины. Мужчина не пострадал, но его машина была повреждена. Стрелявший с места конфликта скрылся, грубо нарушая ПДД.

"Сотрудники полиции на Волынской улице задержали стрелка. Им оказался 37-летний житель столицы. Оружие, предположительно травматический пистолет, изъято и направлено на исследование", - сообщается на сайте.

Полицией района Солнцево возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемый помещен под домашний арест. Кроме того, в ГИБДД направлен материал проверки по факту нарушения хулиганом правил дорожного движения.