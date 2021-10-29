Мошенницы под видом переписчиков украли у двух пенсионерок на Урале 520 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Мошенницы в Екатеринбурге под видом переписчиц украли у двух пенсионерок в общей сложности 520 тыс. рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В Екатеринбурге зафиксированы первые два случая обмана граждан под видом переписчиков. Первый криминальный эпизод произошел 27 октября. Пока одна мошенница отвлекала хозяйку, вторая быстро забрала сбережения на общую сумму 300 тыс. рублей. <…> В тот же день жертвой похожих аферисток стала вторая жительница. К ней также явились две мошенницы под видом переписчиц. В итоге бабушка лишилась 220 тыс. рублей", - сказал он.

Горелых добавил, что в первом случае мошенницы спросили у пенсионерки о сбережениях и попросили показать одну купюру. Таким образом они узнали, где женщина хранит деньги.

"Сейчас уголовный розыск проводит оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленниц", - отметил Горелых.