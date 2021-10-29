Суд в Латвии приговорил русскоязычного журналиста к одному году и двум месяцам тюрьмы

РИГА, 29 октября. /ТАСС/. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил местного оппозиционного русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к одному году и двум месяцам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Имма Янсоне.

"Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам реального лишения свободы, как и требовал прокурор. Мы запросим полное решение суда и, естественно, будем его обжаловать, потому что по этому делу, действительно, нет доказательств", - сказала она.

Адвокат напомнила, что прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям уголовного закона страны - разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Журналист был отпущен под подписку о невыезде из Латвии.

Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.