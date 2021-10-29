Карантин по бешенству ввели в селе Александровка Самарской области

САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. Карантин по бешенству объявлен в селе Александровка в Самарской области, говорится в опубликованном в пятницу постановлении главы региона Дмитрия Азарова.

"Постановляю: определить территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Безенчукский, сельское поселение Екатериновка, село Александровка, ул. Александровка, д. 149, эпизоотическим очагом по бешенству животных", - говорится в документе.

В качестве неблагополучного пункта определена территория в радиусе 3 км, прилегающая к эпизоотическому очагу, в границах села.

На территории очага запрещено лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, а также перемещать и перегруппировать таких животных и охотиться на них. На территории неблагополучного пункта запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных. Вывозить их также запрещено, кроме вывоза на убой не специальные предприятия или оборудованные для этого убойные пункты. Также в постановлении вводится запрет на отлов диких восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки.

Бешенство - острая вирусная болезнь, протекающая с тяжелым поражением нервной системы, которая чаще всего заканчивается летальным исходом. Данное заболевание поражает домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Болезнь опасна для человека.